OM : Ce crack dévoile les raisons de son transfert à l’OM

Publié le 20 septembre 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria a notamment recruté certains jeunes espoirs. A 18 ans, Jelle Van Neck a ainsi rejoint l’OM, intégrant dans un premier temps l’équipe B. Revenant alors sur son mercato et son transfert sur la Canebière, le portier belge a dévoilé les coulisses de son choix.

Bartug Elmaz, Jelle Van Neck, Régis Mughe, Roggerio Nyakossi… Recrutés cet été par l’OM et Pablo Longoria, ils ne sont toutefois pas encore apparues avec l’équipe d’Igor Tudor. Et pour cause, ces joueurs ont rejoint le club phocéen pour l’avenir. Ainsi, ils évoluent dans un premier temps avec l’équipe B avant de pourquoi pas avoir leur chance en Ligue 1 d’ici quelques mois.

« L'Olympique cherchait un gardien né en 2004 »

A 18 ans, Jelle Van Neck a lui quitté la Belgique et le Club NXT pour rejoindre l’OM. Le gardien belge s’est d’ailleurs confié sur son transfert. Rapporté par Nieuwsblad , il a alors expliqué : « L'Olympique cherchait un gardien né en 2004 et remplissant plusieurs caractéristiques. C'est comme ça qu'ils sont venus vers moi. J'ai été largement repéré au Club NXT et en sélection U18 ».

« Quand ce train passe, n'hésitez pas »