Mercato - OM : Cabella se prononce sur un retour à Marseille !

Publié le 25 avril 2020 à 21h30 par B.C.

S'il se réjouit d'avoir porté les couleurs de l'OM durant sa carrière, Rémy Cabella estime qu'il est difficile d'envisager un retour à Marseille.

Recruté par l'OM en 2015, Rémy Cabella espérait surement mieux pour son passage dans la cité phocéenne. Le milieu offensif a en effet eu du mal à s'imposer à l'OM, notamment après l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc en 2016. Cabella a donc décidé de rejoindre l'ASSE en 2017, via un prêt, avant de rejoindre définitivement le club stéphanois l'été suivant. Désormais à Krasnodar, l'ancien Montpelliérain est revenu sur son expérience à l'OM au cours d'un live Instagram , et en a profité pour évoquer un possible retour au Vélodrome.

« Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué »