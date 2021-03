Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal revient sur son grand projet avec Zinedine Zidane !

Publié le 18 mars 2021 à 21h15 par T.M.

S’imaginant comme président de l’OM, Mourad Boudjellal avait notamment fait part de son rêve de voir Zinedine Zidane comme entraîneur au Vélodrome. Revenant sur le sujet, il s’est expliqué.

Collaborant avec Mohamed Ayachi Ajroudi l’été dernier pour racheter l’OM, Mourad Boudjellal aurait pu devenir président du club phocéen. Et s’il était arrivé à ce poste, il avait d’ailleurs de grands rêves comme celui de nommer Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur de l’OM, lui l’enfant de la cité phocéenne. « Si j'étais président de l'OM, il y a un mec (Zidane), je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre. Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l’OM », avait alors confié Boudjellal.

« J’aurais fait mon boulot »