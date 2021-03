Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Remplacer Longoria ? La réponse de Mourad Boudjellal !

Publié le 18 mars 2021 à 20h45 par T.M.

Longtemps intéressé par la possibilité de devenir le président de l’OM, Mourad Boudjellal a visiblement tourné la page.

L’été dernier, Mourad Boudjellal s’était dit porteur d’un projet XXL de Mohamed Ayachi Ajroudi pour racheter l’OM. Alors que cela n’a finalement pas abouti, se heurtant à l’intransigeance de Frank McCourt, l’ancien patron du RCT se voyait comme le futur président du club phocéen. Mais désormais, Boudjellal est passé à autre chose, s’étant lancé dans un nouveau projet du côté du Hyères FC, club de National 2. Mais la page est-elle réellement tournée pour Mourad Boudjellal ?

« Je suis à Hyères et je suis très bien »