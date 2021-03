Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer s'enflamme pour le retour de Loïc Perrin !

Publié le 18 mars 2021 à 19h45 par A.D.

Retraité depuis la fin de la dernière saison, Loïc Perrin fait son retour à l'ASSE en tant que conseiller. Une nouvelle qui comble de joie Roland Romeyer, président du directoire des Verts.

Alors qu'il a raccroché les crampons à la fin de la saison 2019-2020, Loïc Perrin a quitté l'ASSE l'été dernier. Toutefois, l'ancien capitaine des Verts est désormais de retour. Placé dans l'organigramme stéphanois en tant que conseiller, Loïc Perrin a expliqué son choix et a fait part de sa grande fierté de retrouver son club de coeur. « L’ASSE a déjà représenté 23 années de ma vie. Je suis très attaché à ce club et à Saint-Etienne. J’en partage les valeurs depuis toujours et j’ai envie de les transmettre du mieux possible. (...) Je suis très fier de participer à la mise en œuvre d’actions qui serviront le club » , a-t-il déclaré dans un entretien publié sur le site officiel de l'ASSE.

«Cette nouvelle collaboration est la continuité logique de l’histoire qu’il a déjà écrite»