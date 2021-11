Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara affiche une préférence pour son avenir !

Publié le 29 novembre 2021 à 7h30 par D.M.

Lié à l'OM jusqu'en juin prochain, Boubacar Kamara ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat, mais ne verrait pas d'un mauvais œil un départ vers l'Angleterre.

Un climat de tension s’installe peu à peu au sein de l’OM en raison notamment de l’avenir de Boubacar Kamara. Le joueur refuserait, pour l’instant, de prolonger son contrat avec le club marseillais et serait très agacé par le comportement de Pablo Longoria, qui ferait le forcing en coulisses. Une situation, qui n’a pas échappé à de nombreuses équipes européennes. Selon les informations de Foot Mercato , le FC Barcelone et le Bayern Munich se seraient renseignés, tandis que la Juventus et Newcastle se contenteraient, pour l’instant d’observer.

Kamara prêt à se rendre en Premier League ?