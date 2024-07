Mercato - OM : Aubameyang s’en va, c’est réglé pour 50M€ ?

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est parti pour l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Laissant derrière lui un vide à combler pour Pablo Longoria qui pourrait lui coûter en tout 50M€. En effet, après le transfert entériné et officialisé de Mason Greenwood pour 31,6M€, l’OM pourrait empiler sur l’opération Eddie Nketiah. Explications.

Les journées se suivent et se ressemblent pour Pablo Longoria. Depuis le début du mercato estival, le 10 juin en France, le président de l’OM multiplie les appels, les discussions et les présentations des recrues. Ce fut le cas de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, de Lilian Brassier, d’Ismaël Koné et de Mason Greenwood vendredi.

«Les dirigeants marseillais sont très satisfaits de la façon dont l'opération a été structurée»

En raison des violences physiques et sexuelles à l’encontre de sa compagne Harriet Robson avec qui il a eu une fille en ce mois de juillet 2024, Mason Greenwood a été publiquement critiqué par le Maire de Marseille notamment, Benoît Payan, qui révélait à RMC début juillet ne pas vouloir d’un homme qui « massacre sa femme » à l’Olympique de Marseille. Toutefois, l’OM a annoncé sa signature contre un chèque de 31,6M€ que Manchester United a accepté pour son transfert. Un deal particulièrement apprécié par le club phocéen si l’on en croit les informations de Duncan Castles, journaliste du Times, pour The Transfers Podcast. « Le deal pour Greenwood peut atteindre 31,6 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants marseillais sont très satisfaits de la façon dont l'opération a été structurée et estiment avoir obtenu des conditions favorables de la part de Manchester United, une grande partie du paiement étant conditionnée par les performances ».

«Le maillot est super et je suis fier de le porter»

Mason Greenwood a signé un contrat de cinq saisons à l’Olympique de Marseille et n’a pas dissimulé son excitation et sa fierté de porter les couleurs du club phocéen aux médias de l’OM. « Ce premier jour était excitant pour moi. Toutes ces nouvelles personnes, le staff… C’est une super journée. Le maillot est super et je suis fier de le porter ».

30M€ pour Greenwood et 20M€ pour Nketiah ?

L’OM a perdu un buteur hors pair cet été en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang qui s’en est allé à Al-Qadsiah. Afin de combler le vide laissé par l’homme aux 30 buts sur la saison dernière, Pablo Longoria a déjà mis la main sur Mason Greenwood et chercherait à recruter un autre talent anglais en la personne d’Eddie Nketiah. La Provence annonce ces dernières heures que le président de l’OM serait un fervent admirateur du profil de l’attaquant d’Arsenal de 25 ans. Et de son côté, le joueur des Gunners se verrait bien changer d’air en quittant son club formateur pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Un transfert qui devrait coûter une vingtaine de millions d’euros à l’OM, soit 50M€ pour oublier Aubameyang.