Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, objectifs... La dernière recrue de Longoria dit tout sur son arrivée !

Publié le 3 septembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

L'OM a officialisé ce jeudi l'arrivée en prêt d'Amine Harit. L'international marocain a hâte de débuter cette aventure sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Le mercato estival est enfin terminé pour Pablo Longoria. Très actif cet été, le président de l’OM n’a eu que très peu de temps pour se reposer. Il faut dire que le dirigeant a bouclé plusieurs arrivées et tenté de renforcer considérablement le groupe de Jorge Sampaoli. Onze recrues ont posé leurs valises à Marseille entre le 9 juin et le 31 août : Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Le dernier cité est arrivé à Marseille il y a maintenant plusieurs jours, mais son prêt n’a été officialisé que jeudi après que la DNCG se soit prononcée sur son cas. En effet, l’OM devait absolument alléger sa masse salariale pour enregistrer l’arrivée de l’international marocain. C’est chose faite grâce au sacrifice de Pol Lirola, Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi, qui ont accepté de baisser leur salaire. Quelques minutes après l’annonce de l’OM, Amine Harit a laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux : « Nouvelle aventure. Très fier et heureux de rejoindre l'OM. Un grand merci au président Longoria, à mes coéquipiers et à mon agent pour leurs efforts communs afin de pouvoir concrétiser cette chance. Merci à tous pour vos messages, a très vite ».

« Énormément de fierté d’être ici »

Après avoir signé son contrat avec l’OM, Amine Harit s’est confié longuement sur son choix de rejoindre le club phocéen cette saison. « Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on n’y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs » a-t-il déclaré au média du club.

« Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer »