OM : Après son transfert, Longoria a fait un cadeau à Guendouzi

Publié le 10 septembre 2022 à 09h10 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a bouclé le transfert définitif de Mattéo Guendouzi, qui n'était que prêté par Arsenal jusque-là. Une opération qui a permis à l'international français de faire une belle bascule sur son salaire puisqu'il toucherait désormais environ 2,2M€ nets annuels.

Il y a un peu plus d'un an, l'OM obtenait le prêt de Mattéo Guendouzi en provenance d'Arsenal. Mais rapidement, à Marseille, tout le monde savait que l'ancien milieu de terrain de Lorient serait là pour longtemps. Et pour cause, l'option d'achat, estimée à 11M€, devenait automatique en cas de maintien de l'OM en Ligue 1. Ce qui est évidemment arrivé.

Un salaire à 2,2M€ ?

Par conséquent, Mattéo Guendouzi est désormais définitivement un joueur de l'OM où il s'est engagé jusqu'en juin 2025. Et selon les informations de L'EQUIPE , cela aurait permis à l'international français de faire une jolie bascule sur son salaire puisqu'il toucherait désormais 2,2M€ nets par an.

