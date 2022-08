Foot - Mercato - OM

OM : Après Sanchez, Longoria se tourne vers... Islam Slimani

Publié le 10 août 2022 à 13h45 par La rédaction

Alors que l’Olympique de Marseille va prochainement officialiser l'arrivée d'Alexis Sanchez, les Marseillais souhaiteraient continuer à renforcer leur secteur offensif. En effet, l’OM serait attentif à la situation d'Islam Slimani, aujourd'hui au Sporting Portugal. Attention toutefois à la concurrence d'un autre club de Ligue 1, intéressé par l'Algérien.

Le visage du secteur offensif de l’Olympique de Marseille est encore loin d’être dessiné. Après avoir recruté Luis Suarez en provenance de Grenade et Alexis Sanchez qui arrive libre après avoir résilié son contrat avec l’Inter, l’OM suivrait de près la situation d'Islam Slimani, aujourd'hui au Sporting Portugal et ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.

EXCLU - Mercato : Brest fait le forcing pour Slimani https://t.co/xTDTaB0M7C pic.twitter.com/biaG94qKLV — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) August 9, 2022

Un intérêt de l'OM ?

Ce mercredi, le journal O Jogo affirme que l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d'Islam Slimani. Le média portugais explique que les Marseillais seraient attentifs à la situation de l’Algérien, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Sporting Portugal. La saison dernière, l’attaquant algérien était apparu à seulement neuf reprises en Liga Bwin.

Attention à Brest