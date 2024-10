Mercato - OM : Annoncé avec Rabiot, Pogba lâche sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Libre depuis son départ de la Juventus en juin dernier, Adrien Rabiot a fini par rejoindre l’OM mi-septembre, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2026. Comme son compatriote, Paul Pogba pourrait lui aussi être libéré de son contrat avec la Vieille Dame, après avoir vu sa suspension pour dopage être réduite à 18 mois. Il a justement été demandé à La Pioche s’il comptait rejoindre Rabiot à Marseille.

Après la réduction de sa suspension pour dopage, passée de quatre ans à 18 mois, Paul Pogba est de retour sur le devant de la scène. Le milieu de terrain âgé de 31 ans s’est exprimé dans différents médias ces derniers jours et a forcément été interrogé sur son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2026, la Juventus envisagerait de le résilier, mais l’international français (91 sélections) assure qu’il n’en a pas encore parlé avec la Vieille Dame.

« J’ai parlé à Mehdi Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM »

La rumeur qui a pris de l’ampleur dernièrement est celle envoyant Paul Pogba à l’OM. Une rumeur lancée par Patrice Evra, qui en a remis une couche ce mardi dans Rothen s’enflamme sur RMC : « J’aimerais que Paul aille à l’OM. J’ai parlé à Mehdi Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM, j’ai essayé de faire quelque chose. S’il y a un coup à faire, qu’ils n’hésitent pas. Mehdi aimerait avoir Pogba en direct, mais ce n'est pas à moi de choisir pour la carrière de Pogba. La Juve se dise qu’il faut peut-être le garder parce que des clubs le veulent. »

« Je ne suis pas surpris de voir Rabiot à Marseille, mais j'imaginais qu'il irait en Angleterre »

À l’OM, Paul Pogba retrouverait Adrien Rabiot, qui a quitté la Juventus à la fin de son contrat en juin et s’est engagé avec le club marseillais mi-septembre. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, La Pioche a justement été interrogé sur son intention, ou non, de le rejoindre à l’OM. « Tonton Pat’ connaît ma situation, il a dit ça pour rigoler parce qu'il est ami avec Benatia et parce qu'il a joué au Vélodrome. Non, je ne suis pas surpris de voir Rabiot à Marseille, mais j'imaginais qu'il irait en Angleterre », a répondu Paul Pogba.