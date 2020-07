Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez interpelle Eyraud pour le mercato !

Publié le 8 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Alors que l'OM va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Alvaro Gonzalez estime qu'il faut renforcer un effectif qu'il juge trop juste quantitativement.

Très présent dans les médias, Alvaro Gonzalez s'est une nouvelle fois confié, cette fois-ci dans les colonnes de L'Equipe . Et comme d'habitude, il n'a pas la langue dans sa poche. Très heureux de rester à l'OM, qui a levé l'option d'achat du défenseur espagnol prêté par Villarreal l'été dernier, Alvaro Gonzalez se projette vers la saison prochaine avec de grandes ambitions et l'immense joie de disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Patron de la défense d'André Villas-Boas, il réclame toutefois des renforts cet été compte tenu du fait que l'effectif de l'OM n'est pas assez fourni d'un point de vue quantitatif malgré la récente arrivée de Pape Gueye.

Alvaro Gonzalez réclame des renforts