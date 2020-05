Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier coup dur pour cet été suite au départ de Zubizarreta ?

Publié le 16 mai 2020 à 11h15 par La rédaction

Le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, prêté par Villarreal la saison dernière, devait être transféré définitivement à l’OM à l’issue de la saison. Cependant, le coronavirus semble avoir changé plus d’un plan. Et le départ d'Andoni Zubizarreta n'arrange rien.

Alvaro Gonzalez est inquiet. Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OM par Villarreal, le défenseur central espagnol de 30 ans devait initialement être acheté par l’OM, son prêt contenant une option d’achat obligatoire à partir d’un certain nombre de matchs joués. Ce seuil ayant été dépassé, le joueur espagnol aurait dû être acheté par l’OM. La crise du coronavirus aurait cependant jeté un coup de froid dans ce dossier, et Alvaro demeure dans l’incertitude…

« Il y a comme un vide juridique »