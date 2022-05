Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce sur la vente de l'OM !

Publié le 14 mai 2022 à 11h10 par Dan Marciano

Certains supporters marseillais feraient état d'une vente imminente de l'OM. Mais cette information n'a pas été confirmée par certaines sources proches du club.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le bruit court. Propriétaire de l'OM, Frank McCourt aurait vendu le club à des investisseurs saoudiens. Le propriétaire américain a démenti, à plusieurs reprises, cette information, mais certains journalistes continuent d'évoquer cette rumeur. C'est notamment le cas de Thibaud Vézirian, qui en a remis une couche lors d'un live Twitch. « C’est fait, c’est fait. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient » a confié le journaliste mardi.

La vente de l'OM n'aurait pas été actée