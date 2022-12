Mercato - OL : Une annonce tombe pour la vente, coup de tonnerre en vue ?

La rédaction

En plein milieu de la Coupe du monde, l'OL est toujours dans le flou concernant son avenir. Programmée depuis de longs mois, la vente du club traîne et selon un communiqué publié ce vendredi, la décision finale devrait arriver dimanche soir. John Textor, le principal prétendant au rachat du club a encore repoussé l'échéance dernièrement, ce qui a le don d'agacer le club et ses supporters.

Alors que le sujet est en discussion depuis de longs mois déjà, la vente de l'OL pourrait enfin connaître son dénouement dans les jours qui arrivent. A moins que celle-ci soit annulée. Les récents événements pourraient faire tout basculer avec les nombreux reports de John Textor, l'homme d'affaires américain qui s'est justement exprimé à ce sujet.

Un dossier interminable

Alors que l'OL Groupe, la holding qui détient l'Olympique Lyonnais, cherche un candidat pour son rachat depuis le mois de juin, la date du 17 novembre avait été fixée pour la décision finale après deux reports les semaines précédentes. Deux semaines plus tard, la vente de l'OL, estimée à environ 800 millions d'euros, est toujours attendue.

Verdict dimanche pour la vente de l'OL

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'OL et John Textor ont se sont prononcés sur ce dossier, alors que les supporters du club qui commencent à trouver le temps long. « Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les prochains jours » , a déclaré l'homme d'affaires américain alors que les vendeurs et l'OL Groupe « ont convenu d’accorder un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser » et « décideront dimanche soir de la suite à donner. »

Un retard administratif