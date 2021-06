Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un cadre du vestiaire voudrait partir !

Publié le 9 juin 2021 à 9h42 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2021 à 9h49

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l'OL, Jason Denayer aurait des envies d’ailleurs…