Mercato - OL : Cette piste devrait filer à la cour de Mourinho !

Publié le 13 janvier 2020 à 21h40 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2020 à 22h03

À la recherche de joueurs pour remplacer Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’Olympique Lyonnais devrait se faire doubler dans le transfert d’un joueur ciblé par la direction rhodanienne.