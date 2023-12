Mercato - OL : Lyon a tenté un gros coup en Ligue 1, il confirme

Alexis Brunet

Après sa victoire face au FC Nantes, l'OL est pour la première fois sorti de la zone rouge. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette viennent d'enchaîner trois victoires de suite et l'espoir du maintien revient. Cette lourde tâche devrait incomber à Pierre Sage, mais un autre entraîneur aurait pu être sur le banc lyonnais, puisque Will Still a été approché par les Gones.

La saison de l'OL n'est pas de tout repos. Le club de John Textor a eu toutes les peines du monde à gagner son premier match en Ligue 1. Finalement les Lyonnais ont réussi à inverser un peu la tendance et ils viennent même de sortir de la zone de relégation, car ils sont seizièmes du championnat.

Will Still aurait pu entraîner l'OL

Depuis le début de la saison l'OL a vu passer les entraîneurs défiler. C'est d'abord Laurent Blanc qui a commencé, puis Fabio Grosso a pris la suite et actuellement c'est Pierre Sage qui est en poste. Mais un autre coach aurait pu prendre les commandes de Lyon à savoir Will Still, c'est le principal intéressé qui l'a confirmé au média belge HLN . « Sunderland n'était certainement pas le premier club à manifester un intérêt concret pour moi. Depuis le début de cette saison, Stoke, Swansea, Lyon, Rennes et plein d'autres clubs m'ont contacté. »

Will Still est tenté par l'Angleterre