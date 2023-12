Mercato - OL : Fabio Grosso bouleverse la nomination du nouvel entraîneur !

La rédaction

Successeur de Laurent Blanc sur le banc de l'OL, Fabio Grosso, remercié après sept rencontres de Ligue 1, n'a pas fait long feu. Nommé en intérim, Pierre Sage a permis au club rhodanien de sortir la tête de l'eau. Alors qu'il est pressenti pour prendre officiellement le poste, l'OL est toujours en train de finaliser le licenciement de l'Italien, ce qui retarde donc la prolongation de Pierre Sage à la tête de Lyon.

Il est arrivé en tant que pompier de service et, pour le moment, il réussi sa mission avec brio. Arrivé à l'OL dans le chaos le plus total à la suite du licenciement de Fabio Grosso fin novembre, Pierre Sage a redonné de l'allant à une équipe en cruel mal de résultat. Dernière de Ligue 1 jusqu'à sa prise de fonction, la formation rhodanienne est actuellement sur une série de trois succès de rang, dont un probant sur la pelouse de Monaco (1-0), et s'est même sortie de la zone rouge.

Pierre Sage est barré par Fabio Grosso

Si Lyon a retrouvé des couleurs, il le doit grandement à Pierre Sage. D'ailleurs, les dirigeants rhodaniens en sont bien conscients, eux qui souhaiteraient prolonger la mission d'intérim de Sage sur le banc lyonnais. Seulement, l'OL est gêné par un problème administratif. En effet, d'après Le Progrès , Fabio Grosso n’a pas encore été officiellement viré par l’OL. Son licenciement traîne encore sur le plan juridique, ce qui rend une éventuelle prolongation de Pierre Sage impossible.

L'OL va régler la situation cet hiver

Toujours selon le quotidien, la prolongation de l'ancien adjoint d'Habib Beye au Red Star n’est pas remise en cause par le board de l'OL. En effet, le club rhodanien devrait profiter de la trêve hivernale pour finaliser le licenciement du champion du Monde 2006 afin de permettre à Pierre Sage de prendre officiellement ses fonctions.