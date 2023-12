Mercato - FC Nantes : La mèche a été vendue en interne

Arnaud De Kanel

La première partie de saison n'a pas été de tout repos du côté du FC Nantes. Maintenus de justesse, les Canaris n'ont pas bien démarré et ils ont de nouveau changé d'entraineur puisque Pierre Aristouy a été évincé, laissant place à Jocelyn Gourvennec. Les dirigeants veulent maintenant profiter du mercato hivernal pour se renforcer et assurer le maintien sereinement. En interne, une confession a même été faite à ce sujet.

La stabilité n'est pas un mot familier pour Waldemar Kita. Une nouvelle fois, le président du FC Nantes s'est séparé de son coach en cours de saison, laissant l'incertitude et la crainte regagner les troupes. Débarqué, Pierre Aristouy a laissé place à Jocelyn Gourvennec qui devrait être un peu plus écouté que son prédécesseur sur le mercato.

«Au moins un attaquant, après on verra ce qui se présente à nous»

Le maintien est encore loin d'être assuré pour le FC Nantes. Battus par l'OL, les Canaris sont 13èmes, à seulement 4 points du barragiste, Toulouse. Si les demandes de Pierre Aristouy n'avaient pas été entendues lors du dernier mercato, celles de Jocelyn Gourvennec devraient l'être. Le nouvel entraineur nantais serait raccord avec ses dirigeants qui, comme lui, pencheraient pour un recrutement de joueurs confirmés de Ligue 1 selon L'Equipe . « Au moins un attaquant, après on verra ce qui se présente à nous », avance même une source en interne au quotidien sportif. Il en faudra au moins un pour pallier le départ de Mostafa Mohamed à la CAN et à la blessure d'Ignatius Ganago.

Des départs à prévoir