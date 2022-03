Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Gouiri, Bard... Aulas glisse un tacle à Juninho !

Publié le 31 mars 2022 à 15h41 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2022 à 15h43

Le président Jean-Michel Aulas a lâché une phrase cassante concernant le travail opéré par Juninho à l’Olympique Lyonnais par le passé.