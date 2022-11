Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia préféré à Blanc, la vérité est révélée

Publié le 10 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Alors que l’OL a décidé de faire confiance à Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz, l’arrivée du Cévenol aurait pu être acter bien avant pour les Gones. Finalement, en 2019, le choix de nommer Rudi Garcia avait été fait. Et alors que la faute était rejetée sur Juninho concernant cette décision, l’ex-directeur sportif de l’OL a souhaité rétablir la vérité.

Laurent Blanc est donc enfin de retour au premier plan sur un banc en Europe. L’ancien entraîneur du PSG et de Bordeaux a ainsi pris les commandes de l’OL. Blanc est désormais sur le banc des Gones, une image qu’on aurait pu voir il y a quelques saisons déjà. En effet, en 2019, il était déjà question d’une arrivée du Cévenol à l’OL, mais c’est finalement Rudi Garcia qui avait été préféré.

Juninho pointé du doigt

Malheureusement pour l’OL, cela n’a pas forcément été une réussite avec Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas n’avait pas manqué de critiquer Juninho, son ex-directeur sportif, pour cela : « J'avais pris un engagement vis-à-vis de celui que j'avais recruté de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais ».

Il répond à Aulas