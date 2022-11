Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’incroyable opération à 200M€ pour la vente de l’OM

Publié le 10 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois que le dossier de la vente de l’OM fait énormément parler. Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal s’étaient notamment associés dans l’optique de reprendre le club phocéen à Frank McCourt. Cela n’aura finalement pas abouti et voilà qu’une incroyable opération aurait pu voir le voir avec Ajroudi et Boudjellal. Explications.

Si Frank McCourt est aujourd’hui le propriétaire de l’OM, il est question d’une vente du club phocéen depuis plusieurs mois maintenant. Et parmi les intéressés, on retrouvait notamment Mohamed Ayachi Ajourdi et Mourad Boudjellal. Les deux hommes s’étaient alors associés afin de racheter l’OM.

Ajroudi avait un accord de principe

Si cela ne s’est finalement pas fait, une vente de l’OM aurait été proche si l’on en croit les propos de Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, pour Attessia TV , l’homme d’affaires franco-tunisien a révélé un accord de principe à hauteur de 200M€ : « L’OM est un club que j’aime, le prix était de 200M€, il y avait un accord de principe, certains médias ont mené une campagne contre moi, c’est normal ».

L’OM devait être revendu dans la foulée ?