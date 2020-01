Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cette nouvelle annonce sur l’arrivée de Bruno Guimarães !

Publié le 28 janvier 2020 à 13h56 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, Bruno Guimarães va prochainement s’engager à l’OL sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Un gros coup pour Lyon dans lequel Juninho a joué un rôle important.