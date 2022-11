Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas se lâche sur l'arrivée de Blanc et lui met la pression

Publié le 13 novembre 2022 à 19h00

Amadou Diawara

Désireux de redresser la barre de l'OL, Jean-Michel Aulas a décidé de remercier Peter Bosz pour le remplacer par Laurent Blanc. Alors que son nouvel entraineur est arrivé il y a un peu plus d'un mois, le président de l'OL lui a envoyé un gros message, tout en lui mettant la pression avant le trêve hivernale.

Auteur d'un mauvais début de saison avec l'OL, Peter Bosz a été remercié par Jean-Michel Aulas. Pour remplacer le technicien néerlandais, le président de l'OL a décidé de faire appel à Laurent Blanc, ex-sélectionneur des Bleus et ancien coach du PSG.

@OL 8 éme av la Wcup c pas suffisant,il reste 4 matchs avant la trêve et l’OL garde des atouts crédibles pour revenir au 1er plan au 30/06/23-l’arrivée souhaitée depuis 10/2019 de Laurent Blanc le déclic est réel:1 groupe de sup exceptionnel avec 1 public prêt à se soulever💙❤️ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 12, 2022

«Huitième avant la Coupe du Monde, ce n'est pas suffisant»

Arrivé le 9 octobre à l'OL, Laurent Blanc a un bilan mitigé après un mois à la tête des Gones . En effet, le club lyonnais a engrangé 8 points sur 15 possibles lors de ses cinq premiers matchs avec le Président . Et alors que l'OL est actuellement 8ème en Ligue 1 avant les derniers matchs de cette 15ème journée, Jean-Michel Aulas a estimé que l'arrivée de Laurent Blanc avait été un déclic pour son club, mais que les résultats restaient insuffisants pour le moment.

«L’arrivée souhaitée de Laurent Blanc est un déclic réel»