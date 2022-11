Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Le vestiaire de Blanc envoie un énorme message à Benzma

Publié le 12 novembre 2022 à 13h30

Amadou Diawara

Epoustouflant lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema a été logiquement sacré Ballon d'Or. Après avoir présenté son trophée au Santiago Bernabeu, le buteur du Real Madrid a fait le voyage à Lyon pour fêter son titre avec les supporters de l'OL. Et après le choc face à l'OGC Nice, Anthony Lopes n'a pas manqué de féliciter Karim Benzema.

Au sommet de son art lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema a hérité de la plus belle des récompenses individuelles : le Ballon d'Or. En effet, le buteur du Real Madrid a remporté le Graal lors de la 66ème cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet. Et il a eu l'immense honneur de voir Zinedine Zidane lui offrir son trophée.

«C'est totalement mérité au vu de son année»

Après avoir présenté son Ballon d'Or au Santiago Bernabeu, Karim Benzema était à Lyon ce vendredi soir pour en faire de même dans l'enceinte de l'OL, son club formateur. Et alors qu'il connait très bien le capitaine et numéro 9 du Real Madrid, Anthony Lopes a tenu à lui envoyer un énorme message pour son sacre.

«C'est une grosse fierté, il fait vibrer le peuple lyonnais»