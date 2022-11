Foot - Real Madrid

Real Madrid : Gerard Piqué fracasse Florentino Pérez

Publié le 10 novembre 2022 à 21h30

Arthur Montagne

Quelques jours après l'annonce de sa retraite, Gerard Piqué a fait le tour de l'actualité footballistique à l'occasion de son passage sur le live Twitch d'un des streameurs les plus connus en Espagne. Et le désormais ex-joueur du FC Barcelone en en a notamment profité pour fracasser Florentino Pérez, porteur du projet de la Super League.

A la retraite ou non, Gerard Piqué n'a pas la langue dans sa poche. Quelques jours après l'annonce de l'arrêt de sa carrière, le champion du monde 2010 en a d'ailleurs profité pour évoquer plus sujets à l'occasion de son passage sur le live sur Twitch d'Ibai Llanos. Et Gerard Piqué en a notamment profité pour critiquer ouvertement Florentino Pérez et son projet de Super League. Il faut dire que le président du Real Madrid est clairement le leader de la fronde contre l'UEFA.

«La présentation de la Super League était une grosse me***»

« Je peux être d'accord avec Florentino Pérez car le football fonctionne différemment maintenant. Mais la présentation de la Super League était une grosse merde. Ce qu'il a fait est louable. Je place Florentino au sommet. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec la présentation de la Super League sur El Chiringuito », lance-t-il au sujet du président du Real Madrid avant de poursuivre.

