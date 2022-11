Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les coulisses du transfert de Casemiro sont révélées

Publié le 6 novembre 2022 à 07h15

Parti du Real Madrid lors du dernier mercato estival, Casemiro aura laissé un grand vide dans le coeur des supporters madrilène en rejoignant Manchester United. Interrogé par TNT Sport Brésil, Fred a révélé avoir eu des discussions avec Casemiro avant sa signature, et ce, alors qu’il demandait son départ aux Merengue.

Arrivé cet été à Manchester United en provenance du Real Madrid, Casemiro fait désormais partie des éléments importants d’Erik ten Hag. Alors que le joueur avait demandé son départ aux Merengue , Fred a dévoilé les dessous de ce transfert.

« Casemiro m'a demandé comment j'étais ici »

Lors d’un entretien pour TNT Sport Brésil , Fred a révélé les coulisses du transfert de Casemiro à Manchester United. Le Brésilien avoue avoir été sondé par son compatriote avant qu’il ne signe chez les Red Devils . « Le transfert de Casemiro ? Je l'ai appris bien avant que les deux clubs ne l'annoncent. Quelques mois auparavant, nous nous étions déjà parlé, lui et moi. Nous avons eu une belle conversation. Casemiro m'a demandé comment j'étais ici, je lui ai tout expliqué »

« Il a aimé le projet »