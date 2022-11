Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Polémique, punchlines… Benzema reçoit un incroyable soutien

Publié le 5 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Récent vainqueur du Ballon d’Or 2022 au terme de son excellente année avec le Real Madrid, Karim Benzema est donc considéré comme le meilleur joueur du Monde. Et Zlatan Ibrahimovic, qui assurait déjà sa défense lorsque le buteur était écarté de l’équipe de France, n’a pas manqué de le rappeler en lâchant des punchlines pour le moins zlatanesques.

Sans aucun débat, Karim Benzema (34 ans) a remporté le Ballon d’Or 2022, qui vient donc récompenser ses performances étincelantes des derniers mois avec le Real Madrid. Pourtant, tout n’a pas été rose ces dernières saisons pour le buteur de l’équipe de France, qui était justement écarté des Bleus de 2015 à 2021 en raison de sa mauvaise relation avec Didier Deschamps. Une absence qui lui a donc fait rater le sacre en Coupe du Monde 2018, et un certain Zlatan Ibrahimovic s’en souvient…

Interrogé au micro de Canal + , l’ancien buteur suédois du PSG a évoqué le Ballon d’Or de l’international français : « Benzema est le Ballon d’or. Et maintenant ils disent quoi les journalistes ? Parce que si on retourne en arrière, pendant le mondial en Russie, j’ai dit que Benzema méritait d’être en sélection, et les journalistes français m’ont attaqué. Ils disent quoi maintenant ? Ils lèchent le c*l de Benzema », lâche Ibrahimovic.

