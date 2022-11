Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les grandes confidences de Benzema sur Zidane

Alors que Zinedine Zidane n’a toujours pas trouvé de nouveau club depuis son départ du Real Madrid, l’ancien entraîneur merengue semble avoir laissé d'excellents souvenirs à Karim Benzema qui se livre sur son ancien mentor.

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane annonçait qu’il retrouvera très prochainement un banc. Après deux passages très réussis au Real Madrid, l’entraîneur français a énormément marqué les joueurs qu’il aura entraîné. Dans une interview accordée au Youtuber Zack, Karim Benzema a évoqué les passages de Zidane avec les Merengue .

🎙| Karim Benzema: "Zizou doesn't even need to speak, as soon as he arrives we already know, as soon as he speaks everyone listens to him. His presence is enough.” @Zack_Nani