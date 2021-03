Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas fait le point sur l’avenir de Rudi Garcia

Publié le 19 mars 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2021 à 10h05

Alors que le contrat de Rudi Garcia prendra fin en juin prochain à l’OL, Jean-Michel Aulas continue d’entretenir le flou sur l’avenir de son entraîneur.