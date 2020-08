Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Officiel : Rennes s'offre un attaquant à 15M€ !

Publié le 27 août 2020 à 22h29 par La rédaction

En quête d'un nouvel avant-centre, le Stade Rennais vient d'officialiser l'arrivée de Serhou Guirassy en provenance d'Amiens.

C'était dans l'air ces dernières heures, c'est désormais officiel, Serhou Guirassy s'est engagé pour cinq ans avec le Stade Rennais. Le club breton a déboursé quasiment 15M€ pour s'offrir l'attaquant relégué en Ligue 2 avec Amiens. Ce dernier a d'ailleurs affiché sa joie sur le site officiel du club : « Je suis soulagé. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux de rejoindre un club tel que le Stade Rennais F.C. J’ai hâte de découvrir les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’espère que l’on va faire de grandes choses cette saison en championnat et en Ligue des Champions . » Après avoir attiré Martin Terrier (12M€, OL) et Nayef Aguerd (4M€, Dijon), le Stade Rennais poursuit son recrutement ambitieux.