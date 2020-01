Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Officiel : Oudin signe à Bordeaux !

10 janvier 2020

C’est le premier joli coup de l’hiver en Ligue 1. Comme attendu, les Girondins de Bordeaux ont officialisé le transfert de Rémi Oudin.