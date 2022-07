Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM boucle un nouveau transfert en défense

Publié le 19 juillet à 19h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 19 juillet à 19h20

Alors que le mercato a ouvert ses portes il y a plus d’un mois, Pablo Longoria peinait dernièrement à dénicher des recrues pour Igor Tudor. Jusqu’à présent, seuls Isaak Touré et Chancel Mbemba avaient été officialisés si l’on ne compte pas les options d’achats levées et le retour de prêt de Samuel Gigot. Mais ça s'accélère à l'OM. Après l'annonce d'un accord pour Luis Suarez, l'OM a annoncé ce mardi avoir bouclé l'arrivée de Roggerio Nyakossi.

Depuis l’ouverture de la période des transferts il y a plus d’un mois, Pablo Longoria a eu de la peine à lancer véritablement son mercato. C’est d’ailleurs pour cette raison que Jorge Sampaoli a claqué la porte, laissant ainsi sa place à Igor Tudor. Jusqu’à présent, l’OM ne s’est attaché les services que d’Isaak Touré, Chancel Mbemba et Luis Suarez. Toutefois, Pablo Longoria était tout proche de boucler un nouveau transfert en la personne de Roggerio Nyakossi. C’est désormais chose faite.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗥𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿𝗶𝗼 👋Roggerio Nyakossi, pur produit de la formation genevoise, est transféré à l'@OM_Officiel avec effet immédiat. Infos 👉 https://t.co/UeBWhdPHlu#NotreVilleNosTalents pic.twitter.com/pZgMrnZ9Eq — Servette FC (@ServetteFC) July 19, 2022

Nyakossi rejoint l’OM jusqu’en 2026

Comme révélé par le Servette FC sur son compte Twitter , Roggerio Nyakossi est transféré définitivement à l’OM. Le joueur de 18 ans vient renforcer la charnière centrale phocéenne cet été. Le Suisse s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec le club de Ligue 1. Le joueur intégrera d'abord l'équipe réserve.

Encore un renfort en défense

Avec Roggerio Nyakossi, l'OM tient là un nouveau renfort en défense centrale. En effet, durant cette intersaison, le club phocéen s'est considérablement renforcé dans ce secteur de jeu. Samuel Gigot, recruté cet hiver, est enfin arrivé. Isaak Touré a lui été acheté au Havre et Chancel Mbemba vient d'arriver librement. Il va désormais falloir compter sur Roggerio Nyakossi.