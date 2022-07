Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un nouveau transfert ?

Publié le 15 juillet 2022 à 9h10 par Jules Kutos-Bertin

Avec le départ de William Saliba et la rupture de contrat attendue d’Alvaro Gonzalez, l’OM doit se renforcer derrière et les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré vont dans ce sens. Ce jeudi, les dirigeants marseillais espéraient obtenir l’accord d’un défenseur central plus confirmé que le jeune Roggerio Nyakossi qui arrive en provenance du Servette.

Dès l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria a annoncé la couleur en expliquant qu’il s’agissait d’un mercato « d’attente et d’opportunités ». Et le président de l’OM n’a pas menti puisque deux joueurs seulement ont posé leurs valises à Marseille. Cependant, après avoir perdu Jorge Sampaoli, Pablo Longoria est d’autant plus focalisé sur le mercato. Et cela devrait payer.

• La situation de 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐛𝐚 pourrait être étudiée à la fin du mercato si ses perspectives de temps de jeu à Arsenal ne sont pas bonnes.L'Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/eO1pSUALMC — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 14, 2022

Un défenseur central attendu

D’après les informations de L’Equipe , l’OM serait sur le point de recruter un défenseur central dont le nom n’a pas filtré, mais il ne s’agirait à priori pas de William Saliba qui a repris l’entraînement avec Arsenal. Ce serait un joueur plus confirmé que Roggerio Nyakossi, le jeune défenseur de 18 ans qui débarque du Servette et qui devrait signer un contrat de cinq années avec l’OM.

Pablo Longoria espérait un accord imminent avec le joueur

Pour l’instant, rien n’est encore bouclé pour le défenseur central mais ce jeudi, les dirigeants marseillais espéraient obtenir l’accord du joueur dans les prochaines heures. Un coup réalisé en toute discrétion par Pablo Longoria qui continue de renforcer l’arrière-garde de l’OM.