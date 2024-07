Mercato - Officiel : L’OL tient sa première recrue de 2025 !

Alexis Brunet

Après avoir miraculeusement arraché une place en coupe d’Europe la saison dernière, l’OL compte bien faire encore mieux l’année prochaine. Pour y arriver, les dirigeants lyonnais veulent se montrer ambitieux sur le mercato. Ils ont d’ailleurs déjà annoncé l’arrivée de Moussa Niakhaté pour cet été, mais celle de Thiago Almada pour janvier 2025 est également déjà bouclée.

La saison dernière, l’OL n’est pas passé loin d’une catastrophe. Relégables pendant un moment, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont opéré une formidable remontée en seconde partie de saison. Les Gones ont même réussi à obtenir une place en coupe d’Europe la saison prochaine, en coiffant au poteau l’OM et le RC Lens.

L’OL est actif sur le mercato

Pour viser de nouveau les plus hautes places en Ligue 1 et espérer aller loin en coupe d’Europe, l’OL va être actif sur le mercato. Pour le moment, les dirigeants lyonnais ont renforcé leur défense en mettant la main sur Moussa Niakhaté, qui s’est engagé en provenance de Nottigham Forest contre 31,9M€, ce qui fait de lui le plus gros transfert de l’histoire des Gones . L’OL a également recruté dernièrement le Brésilien Abner, tout en s’offrant définitivement Orel Mangala et Saïd Benrahma.

Almada rejoindra l’OL en janvier 2025