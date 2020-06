Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le Sporting Toulon annonce un accord avec Boudjellal

Publié le 26 juin 2020 à 20h55 par B.C.

Comme prévu, le Sporting Toulon a annoncé ce vendredi soir l'existence d'un accord avec Mourad Boudjellal en vue d'une future arrivée. Néanmoins, le Varois demeure libre de s'engager dans un autre projet.