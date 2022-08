Foot - Mercato

Nouvel épisode pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 1 août 2022 à 09h10 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo voudrait absolument quitter Manchester United cet été. Pourtant, le Portugais a bien fait son retour avec les Red Devils dimanche lors du match amical face au Rayo Vallecano (1-1). Mais ces grandes retrouvailles ont tourné au vinaigre. Ronaldo a été remplacé dès la mi-temps et a même quitté le stade avant la fin du match. Assez pour relancer les rumeurs de départ…

Cristiano Ronaldo affole les rumeurs de transfert cet été. Le Portugais aurait demandé il y a déjà plusieurs semaines son départ de Manchester United. Mais les Red Devils se sont toujours montrés fermes sur le dossier et ne veulent pas laisser partir leur star. D’ailleurs, Ronaldo faisait son grand retour dimanche.

Ronaldo aligné d’entrée face au Rayo Vallecano

C’est lui-même qui l’avait annoncé, « Dimanche, le Roi joue » . Absent face à l’Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo était donc titularisé par Erik ten Haag face au Rayo Vallecano en amical. Mais ce grand retour ne s’est pas passé comme prévu…

Mécontent, Ronaldo part avant la fin du match !