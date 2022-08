Foot - Mercato - OM

OM : Ce pari de Longoria vire à l’échec

Publié le 1 août 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, Pablo Longoria avait multiplié les recrues à l’OM. On retrouvait notamment un certain Konrad de la Fuente. Un pari de la part du président phocéen qui avait été cherché l’Américain au sein de la réserve du FC Barcelone. Annoncé comme un gros crack en Catalogne, De la Fuente était forcément très attendu. À Marseille, on reste sur sa faim…

Grâce à ses réseaux et ses bonnes relations dans les plus grands clubs européens, Pablo Longoria a des facilités pour réaliser certaines opérations. S’entendant très bien avec Mateu Alemany, le président de l’OM a ses entrées au FC Barcelone. Grâce à cela, il a notamment réussi à recruter Konrad de la Fuente l’été dernier alors que l’Américain n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman.

Mercato - OM : Un nouveau départ est annoncé dans le vestiaire de Tudor https://t.co/UeU6FAJkba pic.twitter.com/1lAEMCd8Pu — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Une première saison manquée

Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation du FC Barcelone, Konrad de la Fuente est donc arrivé à l’OM avec un statut de crack à confirmer. Malheureusement, la première saison de l’Américain sur la Canebière a été compliquée. Les performances n’ont pas été à la hauteur et les blessures ont également miné Konrad de la Fuente.

Déjà un départ de l’OM ?

Konrad de la Fuente n’a toujours pas pu montrer tout son talent à l’OM. D’ailleurs, cette saison, il pourrait bien ne pas pouvoir le faire avec les Phocéens. En effet, il est de plus en plus question d’un départ de l’Américain, possiblement en prêt. Et plusieurs équipes seraient intéressées par De la Fuente, que ce soit en Espagne ou en Italie. Pour le moment, le pari de Longoria ne fonctionne donc pas…