Mercato : Tout serait bouclé pour l'arrivée de Reynet à Nîmes !

Publié le 22 juin 2020 à 17h40 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2020 à 17h45

L’ancien gardien de but du TFC Baptiste Reynet (29 ans) aurait signé un contrat de 2 ans avec le Nîmes Olympique.