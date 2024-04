Mercato : Neymar annonce la date de son transfert

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme annoncé par le10sport.com, Neymar a quitté le PSG l'été dernier. En effet, la star brésilienne a paraphé un bail de deux saisons avec Al Hilal. Et à la fin de son engagement en Arabie Saoudite, Neymar compte faire son retour à Santos.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar était engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG. Et pourtant, la star brésilienne a tout de même fait ses valises l'été dernier.

Neymar veut revenir à Santos

Poussé dehors par la direction du PSG, Neymar s'est engagé en faveur d'Al Hilal lors du dernier mercato estival. En effet, l'ailier gauche de 32 ans a signé un contrat de deux ans en Arabie Saoudite, soit jusqu'au 30 juin 2025. Et alors qu'il n'a pas encore terminé sa première saison dans son nouveau club, Neymar a déjà tout prévu pour son départ.

Un transfert à l'été 2025 pour Neymar