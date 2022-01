Foot - Mercato - Newcastle

Mercato - Newcastle : Une offre à 50M€ pour cet ancien joueur de Ligue 1 ?

Publié le 25 janvier 2022 à 12h05 par B.L. mis à jour le 25 janvier 2022 à 12h08

En quête de nombreux renforts cet hiver, Newcastle ferait de Diego Carlos sa priorité pour le poste de défenseur central. Les Magpies seraient sur le point de faire une nouvelle offre colossale au FC Séville.