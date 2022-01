Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente bien un énorme coup en attaque !

Publié le 25 janvier 2022 à 10h15 par G.d.S.S. mis à jour le 25 janvier 2022 à 10h17

Actuellement en instance de départ à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang dispose de nombreux prétendants sur le marché des transferts, à commencer par le PSG…

Récemment interrogé en conférence de presse, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a jeté un énorme froid sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Gunners. Le buteur gabonais de 32 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023, est écarté de l’équipe première pour des raisons disciplinaires, et son avenir ne devrait donc plus passer par Arsenal. Un intérêt du PSG a récemment été évoqué au sujet d’Aubameyang, et il semblerait que le Qatar tente effectivement de profiter de la situation pour le rapatrier en Ligue 1.

Intérêt confirmé du PSG pour Aubameyang