Mercato : Messi a rembarré le PSG, le Qatar s’est vengé

Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et de Lionel Messi pourraient se séparer dans quelques semaines. Le contrat de l’Argentin se termine en effet le 30 juin et sa récente escapade en Arabie Saoudite semble avoir grandement compromis une prolongation, qui selon nos informations était pourtant une priorité du club à l’automne dernier.

Le chaos est total au PSG en cette fin de saison. Alors que le titre de Champion de France n’est toujours pas assuré, le club de la capitale doit affronter différentes polémiques frappant des membres importants, des joueurs à l’entraineur. Dernier dossier explosif en date, la sanction infligée à Lionel Messi...

Le PSG suspend Lionel Messi...

Au lendemain de la défaite du PSG face au FC Lorient sur la pelouse du Parc des Princes (1-3), le septuple Ballon d’Or a raté l’entrainement programmé par le staff et s’est envolé vers l’Arabie Saoudite, pour des intérêts personnels. Or, alors que les dirigeants parisiens ont souvent laissé passer ce genre d’écarts de la part des stars de l’équipe, Messi a été suspendu pour une quinzaine de jours.

Après son refus de prolonger ?