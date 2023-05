Messi - PSG : Un plan machiavélique dévoilé !

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, Lionel Messi devrait quitter le PSG en tant qu’agent libre. Suspendu temporairement par le club parisien pour des raisons supplémentaires, Messi est le protagoniste d’un plan machiavélique de la part du PSG selon Jérôme Rothen.

Lionel Messi a été suspendu pour cette semaine et la prochaine par le PSG. C’est du moins l’information communiquée par RMC Sport notamment ces derniers jours. La cause ? La visite non autorisée de Messi en Arabie saoudite dans le cadre de son contrat d’ambassadeur du tourisme du pays. Pour les remous que cela a créé, le septuple Ballon d’or s’est excusé auprès de ses coéquipiers et de ses dirigeants par le biais d’une story Instagram publiée sur son compte personnel.

Messi s’est excusé, le PSG avait un plan précis

Et maintenant ? Jérôme Rothen a refusé les excuses de Lionel Messi sur les ondes de RMC ce vendredi soir. Dans le cadre de son émission Rothen s’enflamme , l’ancien joueur du PSG n’a pas manqué de rappeler un détail important de la manœuvre initiale du Paris Saint-Germain avec ladite suspension : préparer le licenciement progressif de Messi.

«Un licenciement de Messi pour qu’on ne le revoit plus sous les couleurs parisiennes»