Mercato - Mbappé : Le Real Madrid déclare la guerre au PSG

Pierrick Levallet

Afin de combler les attentes de Kylian Mbappé cet été, le PSG souhaiterait recruter un nouvel attaquant de pointe. Le club de la capitale foncerait ainsi sur Victor Osimhen. Mais alors que Naples aurait fixé un prix élevé pour le buteur nigérian, Luis Campos va également devoir faire face à la concurrence du Real Madrid sur ce dossier.

Le PSG a déjà identifié son nouveau buteur pour la saison prochaine. Luis Campos en pincerait sérieusement pour Victor Osimhen, auteur d’un exercice 2022-2023 splendide à Naples. Néanmoins, les Azzurri auraient fixé un prix élevé pour le Nigérian et ne compteraient pas vraiment bouger de leurs positions. Mais en plus de l’intransigeance d’Aurelio De Laurentiis dans les négociations, le PSG va devoir faire face à une concurrence relevée sur ce dossier.

Le Real Madrid entre dans la danse pour Osimhen

D’après les informations de SPORT , le Real Madrid s’intéresserait également à Victor Osimhen pour remplacer Karim Benzema. Le buteur nigérian plairait à la direction madrilène. En revanche, ce dossier devrait être délicat à gérer pour la Casa Blanca . Naples réclamerait au moins 130M€ pour se séparer de son attaquant vedette.

Le PSG le veut pour régaler Mbappé

De plus, le PSG serait effectivement sur les traces du joueur de 24 ans. Le média espagnol indique que le club de la capitale en aurait même fait sa priorité pour se renforcer et ainsi convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Autrement dit, une véritable guerre serait en train de se préparer entre le PSG et le Real Madrid sur le mercato.