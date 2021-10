Foot - Mercato - PSG

Mercato : «Mbappé ? Je ne le vois pas partir du PSG mais plutôt prolonger avant le 1er janvier»

Publié le 6 octobre 2021 à 18h26 par Alexis Bernard mis à jour le 6 octobre 2021 à 18h28

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé suite à ses prises de parole médiatique, Rolland Courbis prend position. Pour le consultant de RMC Sport, la star du PSG pourrait finir par rester.