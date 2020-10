Foot - Mercato

Mercato : Marcelo Bielsa prépare un nouveau mercato de folie !

Publié le 20 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Déjà très actif cet été, Leeds ne compte pas en rester là. Sur la lancée de son bon début de saison en Premier League, le club entraîné par Marcelo Bielsa souhaiterait attirer trois nouveaux joueurs en janvier.

De retour en Premier League, Leeds n'a pas l'intention d'y faire le figuration comme en témoigne son excellent début de saison. Il faut dire que la direction du club anglais s'est donnée les moyens de satisfaire les demandes de Marcelo Bielsa en investissant plus de 100M€ cet été sur six joueurs : Raphina, Helder Costa, Diego Llorente, Rodrigo, Robin Koch, mais également sur Illan Meslier transféré définitivement. Mais afin de conserver ses bons résultats, Leeds aurait bien l'intention de poursuivre son recrutement ambitieux cet hiver, d'autant plus que le transfert de Michaël Cuisance a capoté dans les dernières heures du mercato.

Trois joueurs visés pour le mercato d'hiver ?

Ainsi, d'après les informations de la presse anglaise, Leeds vise trois renforts en particulier, essentiellement au milieu de terrain. Pour commencer, Marcelo Bielsa aimerait recruter son compatriote Rodrigo de Paul, déjà suivi par le club anglais cet été. L'Udinese réclamerait quasiment 40M€ pour lâcher son milieu de terrain. Autre piste qui mène toujours en Serie A, celle de Ruslan Malinovskyi qui joue peu à l'Atalanta et dont le départ pourrait se conclure pour quasiment 22M€. Le dernier nom est celui de Todd Cantwell, milieu offensif de Norwich qui évolue désormais en Championship après s'être distingué en Premier League. Autrement dit, Leeds devrait animer le mercato d'hiver.