Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Pogba valide totalement l'arrivée de Varane !

Publié le 25 août 2021 à 20h20 par La rédaction

Alors qu'il a rejoint cet été Manchester United en provenance du Real Madrid, Raphaël Varane semblerait déjà faire l'unanimité chez les Red Devils. Paul Pogba a grandement encensé le défenseur.