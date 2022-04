Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Fernandinho sur le départ ? La réponse de Guardiola !

Publié le 12 avril 2022 à 23h27 par P.L.

En conférence de presse, Fernandinho a annoncé qu'il devrait quitter Manchester City cet été. Surpris, Pep Guardiola a avoué ne pas avoir été mis au courant mais il souhaiterait tout de même essayer de convaincre le Brésilien de rester.